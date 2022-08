Bolsonaro e Lula se atacam em debate 'acalorado', diz imprensa internacional

Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas e debateram pela primeira vez no domingo

"No que está provando ser uma disputa polarizada no país mais populoso da América Latina, os ânimos se acirraram em um debate de quase três horas na TV com seis candidatos", disse o jornal britânico Financial Times.