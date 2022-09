O que pensa quem vai às ruas por Bolsonaro? Eleitores falam sobre governo e corrupção

A equipe da BBC News Brasil foi ao Rio de Janeiro acompanhar o ato convocado pelo presidente Jair Bolsonaro entre seus apoiadores na data do bicentenário da independência.

Na orla de Copacabana, a reportagem conversou com quem foi à praia a lazer, com manifestantes que se declaram bolsonaristas e com outros que refutam a expressão – e se definem, por exemplo, como “patriotas” e “contra a corrupção”.

Entre os que votaram em 2018 no presidente, a maioria se diz satisfeita com a atuação do governo nos últimos quatro anos e defendem que Bolsonaro “fez o que podia”.

Alguns criticaram a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), outros demonstraram apoio ao regime democrático, argumentando inclusive em favor de seu aperfeiçoamento por meio do voto distrital.

A BBC também perguntou o que pensam sobre as denúncias de corrupção envolvendo o governo e a família do presidente e sobre a diferença entre as intenções de voto de Bolsonaro entre homens e mulheres.