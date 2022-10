‘A ciência não entrou no debate’: entidades criticam falta de propostas de candidatos sobre pesquisa científica

Depois de dois anos e meio imersos na maior pandemia das últimas décadas — em que temas relacionados à ciência ganharam um destaque nunca antes visto — a expectativa entre os pesquisadores era a de que os candidatos à presidência tivessem mais propostas sobre como desenvolver esse setor no Brasil.

Na prática, porém, isso não aconteceu como o imaginado: entre aqueles postulantes ao cargo que citam ciência, tecnologia e inovação nos planos de governo, as ideias são genéricas e pouco detalhadas, apontam as análises.

Além disso, entidades que representam e reúnem a área acadêmica, de pesquisa e de divulgação científica do Brasil foram pouco consultadas — ou até ignoradas — pelos postulantes ao principal cargo do poder executivo.

"Tudo isso é muito triste, a ciência não entrou em debate", observa o advogado e psicólogo Paulo Almeida, diretor executivo do Instituto Questão de Ciência (IQC)

"Imaginávamos que, com a relevância que a área ganhou ao longo dos últimos dois anos e meio, teríamos uma qualificação maior das discussões sobre esse tema", lamenta.

"A ciência brasileira se encontra neste momento em uma situação extremamente preocupante de desmonte, e caberá ao próximo governo a sua recomposição estrutural e orçamentária, que devolva aos cientistas um ambiente propício para desenvolverem as pesquisas", avalia o geneticista francês Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serrapilheira.

Conheça a seguir algumas das ideias e análises das principais entidades e associações científicas do país — e como elas foram recepcionadas pelos candidatos à presidência.

'Poucos detalhes'

Em agosto, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) fez um levantamento sobre as propostas dos candidatos à presidência relacionadas à pesquisa e inovação.

A entidade admite que, dos 12 postulantes registrados à época no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dez possuíam ideias e projetos direcionados especificamente ao desenvolvimento científico do país.

Entretanto, mesmo com a CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) ganhando algum destaque nas propostas de governos, "as candidaturas em geral ainda pecam por não detalhar como serão realizadas as ações desses governos caso eleitos", aponta o relatório.