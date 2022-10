'Vacinar é essencial para que seu filho tenha uma vida normal', diz sobrevivente da poliomielite

Há 16 minutos

Zuleide Verpa Degasperi brincava no chão da área externa de sua casa em Londrina, aos 18 meses de idade, quando, depois de se assustar com o barulho dos carros, foi colocada pela mãe para tirar uma soneca.

"As pessoas desconhecem o efeito da doença porque não viram pessoas com poliomielite. Depois da vacina não se depararam com as dificuldades de uma pessoa durante o tratamento, que é bem complicado. Eu, por exemplo, vivi em função de fisioterapia, natação, e cirurgias — ao longo da vida, fiz seis, e sei que tem gente que fez muito mais", diz Zuleide, que hoje tem 63 anos.