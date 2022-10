Quando TSE divulga resultado das eleições de 2022 (e onde acompanhar em tempo real)

A contagem pode ser acompanhada no site do TSE ( https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/resultados ) e também em diversos sites de notícia como a BBC News Brasil.

Pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, a abertura e o fechamento das seções eleitorais ocorrerão ao mesmo tempo nos 26 estados e no Distrito Federal, das 8h às 17h (horário de Brasília).

A votação no exterior fecha em horários variados de acordo com o fuso horário do país. A primeira conclusão da votação foi na Nova Zelândia, que está 15 horas na frente do Brasil.