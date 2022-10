Eleições 2022: Imprensa internacional destaca “duelo de Titãs”

Há 17 minutos

O diário francês Le Monde descreve a disputa entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva como um "duelo de Titãs", afirmando que o pleito opõe "as duas maiores figuras políticas do país".

"Um duelo tão histórico quanto perigoso, em um país polarizado e eletrificado como nunca antes," nota o correspondente do jornal no Rio. "Entre Bolsonaro e Lula, a escolha decisiva sob tensão."

Segundo o americano Washington Post, "após anos de expectativa, a votação se resume a uma decisão entre gigantes políticos messiânicos com enormes seguidores que são alvos de desconfiança - e desdenha - de grandes faixas do eleitorado. Cada um transporta uma bagagem extraordinária."

É a primeira vez na história do país que um presidente enfrenta um ex-ocupante do Planalto.

Em Portugal, maior colégio eleitoral no exterior, o Diário de Notícias descreve a eleição como uma disputa entre "a metamorfose ambulante e o Trump dos trópicos". A reportagem do diário português diz que Lula havia usado a canção de Raúl Seixas para se referir à sua trajetória de vida, de origens humildes no sertão de Pernambuco a líder operário no ABC paulista, culminando com a Presidência em Brasília.