Eleições 2022: Mudanças que população deseja podem 'vir para pior', diz Bolsonaro sobre segundo turno

2 outubro 2022, 23:45 -03 Atualizado Há 43 minutos

Crédito, Buda Mendes/Getty Images

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou na noite de domingo (02/10) que o segundo turno das eleições será a oportunidade para que a sua campanha mostre, segundo ele, que as mudanças que o eleitor brasileiro sinalizou desejar podem "vir para pior".

""Vencemos a mentira do Datafolha, que dava 51% e a 30 e poucos, temos um segundo turno pela frente onde tudo passa a ser igual entre os dois candidatos, e vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a parte mais afetada, que é consequência da política do fique em casa e a economia a gente vê depois, de uma guerra lá fora, temos o segundo turno pela frente e vamos mostrar agora à população brasileira que as mudanças que alguns querem, pode ser [para] pior", afirmou, em entrevista concedida em Brasília, horas após a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do resultado da votação do primeiro turno.

"Existe o sentimento de parte da população de que a vida dela não ficou como estava antes da pandemia, ficou um pouquinho pior. A tendência é culpar o chefe de Executivo. Neste segundo turno a gente vai mostrar para eles que a mudança que eles estão buscando pode ser para pior", afirmou, citando repetidamente como exemplos de tal mudança para pior as economias da Argentina e da Colômbia.

A eleição presidencial de 2022 será decidida em segundo turno, disputado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) — após um primeiro turno com uma diferença mais apertada do que previam as principais pesquisas de intenção de voto.

No primeiro turno, com 96,93% das urnas apuradas, Lula (PT) estava em primeiro com 54.887.668 votos (47,85% do total dos votos válidos) e Bolsonaro, em segundo, tinha 50.117.086 votos (43,70% dos válidos) — o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já considerava, então, a eleição matematicamente encaminhada para um segundo turno.

Bolsonaro também afirmou, quando questionado pelos jornalistas, que o resultado da eleição mostra que "desmoralizou de vez os institutos de pesquisa", que previam votação menor do que a que recebeu o presidente. "Isso vai deixar de existir, até porque acho que não vão continuar fazendo as pesquisas, esse pessoal", afirmou.

Bolsonaro disse que um dos objetivos da campanha será mostrar para os eleitores os dados que ele considera positivos do seu governo, como a deflação e a queda do preço dos combustíveis e da energia elétrica, e que pretende participar das sabatinas e debates. "Para convencer as pessoas sobre qual é o melhor lado para eles".

Crédito, Pool/Getty Images Legenda da foto, Votação de Bolsonaro no primeiro turno superou as projeções dos principais institutos de pesquisa

Questionado sobre eventuais apoios para o segundo turno, Bolsonaro disse que sua campanha entrou em contato hoje com interlocutores do governador eleito de Minas Gerais, o Romeu Zema (Novo). "As portas estão abertas", disse, sobre eventuais contatos futuros com outras candidaturas. "Esse pessoal todo vai ser convidado a conversar conosco e se empenhar durante a campanha. É natural os candidatos se preocuparem muito mais com as campanhas deles do que o presidencial. Agora a campanha deles é a nossa.

O ex-presidente Lula venceu em 14 Estados do país no primeiro turno disputado neste domingo. Já Bolsonaro (PL) venceu em 12 Estados e no Distrito Federal.

Negociações para o segundo turno

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, se pronunciou na noite deste domingo e afirmou que "jamais" se omitiria em relação ao segundo turno.

"Há muito, sim, o que refletir, mas jamais nos omitir", disse, pouco após o resultado do pleito. Simone teve cerca de 4,2% dos votos válidos na disputa, aproximadamente 4,9 milhões de votos.

"A vontade soberana do povo brasileiro se fez presente nas urnas. O povo falou através do voto. E nós, obviamente, acatamos a vontade soberana do povo", declarou Tebet sobre o seu desempenho na disputa, ao lado de sua vice, Mara Gabrilli (PSDB).

O candidato do PDT, Ciro Gomes, deixou em aberto quais serão seus próximos passos e disse que vai falar com pessoas próximas e do partido para uma definição.

"Eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir o povo brasileiro. Portanto, muito obrigado a vocês por terem vindo e boa noite por hoje", afirmou aos jornalistas.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63112390

