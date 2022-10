Eleições 2022: confira os senadores eleitos em cada Estado

2 outubro 2022

Com o avanço da apuração, algumas disputas para o Senado já estão definidas matematicamente.

Confira abaixo os vencedores em cada Estado e no Distrito Federal até agora, de acordo com os votos computados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

AC: Alan Rick (União)

O deputado federal Alan Rick está eleito senador com 37,11% dos votos.

Ney Amorim (Podemos) ficou em segundo com 18,04% até o momento.

AL: Renan Filho (MDB)

O ex-governador Renan Filho foi eleito senador com 56,92%.

Davi Davino Filho (PP) ficou em segundo lugar, com 42,22% dos votos.

AP: Davi Alcolumbre (União)

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre está reeleito com 47,73% dos votos e mais de 99% das seções apuradas no Estado.