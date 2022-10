Eleições 2022: 'Votação mostra que reação conservadora não está se esgotando como se pensava', diz professor de Harvard

Há 51 minutos

Jair Bolsonaro (PL) teve votação mais expressiva do que indicavam as pesquisas

O historiador faz paralelos entre o momento atual com dois outros períodos em que houve uma grande reação de cunho conservador. O primeiro, afirma Chalhoub, foi ainda no século 19, quando o Brasil aboliu a escravidão.

"A classe senhorial ficou bastante irritada com o apoio da monarquia a isso (abolição), principalmente onde a escravidão ainda tinha força econômica, nas Províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as que mais se opuseram à emancipação", afirma o professor.

"O conservadorismo senhorial insistiu na escravidão até o fim e, depois, deu o troco na monarquia, que defendia a escravidão, mas, no final, se convenceu da necessidade de transformação social e pagou caro por isso." No ano seguinte à abolição da escravatura em 1888, foi proclamada a República.

Golpe

O segundo momento, diz Chalhou, se deu no final da primeira metade do século 20, quando houve o reconhecimento formal dos direitos dos trabalhadores e da criação da Justiça trabalhista.

Novo mundo

"O Brasil da Constituição de 1988 foi sepultado com o golpe do impeachment de Dilma Rousseff em meio ao surgimento dessa direita poderosa, de forma bastante coerente com o que já havia ocorrido na nossa história a longo prazo."

Sob essa perspectiva, Chalhoub diz que a eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018 foi a culminação de um processo iniciado cinco anos antes, na figura de um "líder carismático que tem uma conexão com essas massas de conservadores e simpatizantes da extrema-direita no país".

"Aquilo surpreendeu em 2018 e surpreende agora de novo com uma nova demonstração de força eleitoral da extrema-direita brasileira e não apenas do próprio Bolsonaro", afirma o historiador.

"Precisamos entender o que muda na vontade do eleitor nesse novo mundo em que as redes sociais são mais importantes do que outras formas de fazer campanha eleitoral, porque algo deu errado, e as pesquisas não detectaram esse panorama", afirma Chalhoub.