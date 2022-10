Eleições 2022: imprensa internacional destaca vantagem de Lula no 1º turno, mas fala em 'surpresas'

Crédito, Reprodução Legenda da foto, O New York Times abriu uma 'live' sobre a eleição brasileira

A eleição presidencial brasileira ocupou posições de destaque em portais da imprensa internacional — com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em geral, sendo apresentado como vitorioso, mas com desempenho insuficiente para garantir uma vitória no primeiro turno sobre Jair Bolsonaro (PL).

O jornal americano The New York Times criou uma página de transmissão ao vivo de informações sobre a eleição brasileira em seu site, destacando na página principal que Bolsonaro e Lula irão para o segundo turno — tendo o petista apresentado no primeiro turno "uma ligeira vantagem" sobre o atual presidente.

Um trecho diz que "o presidente de direita vinha pontuando mal em pesquisas ao longo do ano, correndo o risco de perder no primeiro turno. Mas depois que a votação foi encerrada, a competição se encaminhou para o segundo turno".

O Washington Post também destacou no topo de sua página principal que o Brasil teria um segundo turno. A matéria principal afirma que "o próximo turno colocará o sr. Bolsonaro, um incendiário contrário às regulações (pelo Estado) que é chamado de uma versão brasileira de Donald Trump, contra seu inimigo político, o sr. da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores".

A revista britânica The Economist também colocou uma pequena chamada no topo de seu site sobre a eleição brasileira, afirmando na seção "The World in Brief" ("O mundo em resumo"): "A eleição presidencial do Brasil irá para um segundo turno depois que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente de esquerda, ganhou o primeiro turno no domingo mas falhou em ter votação suficiente para garantir uma vitória definitiva."

Também do Reino Unido, o jornal The Guardian colocou no ar uma live em que destaca que Lula foi vitorioso no primeiro turno, mas com desempenho insuficiente. O título de uma das matérias principais diz que "Ex-presidente Lula ganha em votos mas não com vitória definitiva". O site do jornal transmitiu os resultados da eleição brasileira em tempo real.

O jornal Público, de Portugal, destacou na manchete "Brasil vai ao 2º turno. Lula vence por 6 milhões de votos" e trouxe ainda no topo do seu site várias matérias e artigos, além de um editorial com título "Brasil: as feridas continuam abertas". O Diário de Notícias também trouxe no site várias notícias sobre a eleição brasileira, incluindo a manchete "Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno".

Já o francês Le Monde destacou o resultado no Brasil como manchete do site: "Eleição presidencial no Brasil: Lula à frente de Bolsonaro, com segundo turno a ocorrer em 30 de setembro". O subtítulo continua: "Com 48% dos votos, o representante do Partido dos Trabalhadores, antigo chefe de Estado de 2003 a 2010, tem quatro pontos e meio de vantagem em relação ao presidente de extrema direita".

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Resultado do primeiro turno no Brasil foi manchete no site do Le Monde

Na América Latina

No México, maior país da América Latina depois do Brasil, um dos principais jornais do país, o El Universal, também colocou como manchete o resultado da eleição brasileira: "Lula e Bolsonaro definirão a presidência do Brasil em segundo turno".

O colombiano El Tiempo manchetou que "Lula da Silva e Jair Bolsonaro irão ao segundo turno".

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Jornais argentinos destacaram resultado da eleição brasileira como surpreendente

Na Argentina, o jornal Clarín destacou na manchete o resultado da eleição brasileira como inesperado: "Eleição surpreendente e apertada: Lula ganhou mas irá a disputa com Bolsonaro". O jornal trouxe ainda no topo do site uma seção com informações em tempo real sobre a eleição brasileira.

O La Nación também trouxe na manchete a surpresa do resultado: "Final com suspense no Brasil. Lula ganhou, mas a surpresa foi Bolsonaro e haverá mais uma rodada de votação."

