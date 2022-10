Apoiadores de Bolsonaro disparam ofensas a nordestinos por votos em Lula

Leandro Prazeres

Da BBC News Brasil em Brasília

2 outubro 2022, 23:55 -03 Atualizado Há 52 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Com 98,21% das urnas apuradas, Lula obteve 48,05% dos votos contra 43,52% de Bolsonaro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) dispararam mensagens preconceituosas e críticas ao povo nordestino por conta do apoio que o eleitorado dos estados da região deu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais.

A BBC News Brasil teve acesso a mensagens trocadas em grupos e redes sociais de apoiadores do presidente que chamam os eleitores nordestinos de "imbecis" e "jumentos". Com 98,21% das urnas apuradas, Lula obteve 48,05% dos votos contra 43,52% de Bolsonaro.

As mensagens ofensivas aos eleitores do Nordeste começaram a circular nos grupos bolsonaristas por volta das 19h20. Até então, a maior parte dos votos dos estados do Nordeste ainda não havia sido computada e Bolsonaro liderava os resultados de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir de então, a consolidação dos votos em todo país, incluindo os votos do Nordeste, fez com que o cenário se invertesse e Lula passasse a liderar o primeiro turno.

Em um dos grupos de WhatsApp, do Distrito Federal, uma das integrantes "culpou" os nordestinos pelo resultado chamando-os de "imbecis".

Crédito, Reprodução

"Infelizmente os nordestinos nw aprende (sic) mesmo, vai mirrer (sic) as secas e as minguas, são inacreditáveis imbecis e o pior leva a gente juntos", disse a mensagem.

Outra integrante do grupo repostou uma mensagem que circulou no Instagram.

"O nordeste prefere um ex-presidiário", disse a mensagem.

Crédito, Reprodução

Outro usuário postou uma imagem com o mapa do Brasil e a região Nordeste pintada de vermelho com o título: Cuba do Sul.

Em resposta à imagem, outro usuário respondeu: "Povo ignorante e mal informado", disse.

No Telegram, em um grupo apoiador de Bolsonaro com mais de 17 mil integrantes, também houve mensagens preconceituosas em relação aos nordestinos.

"P (sic) nordeste tem muito jumento mesmo, mas nós outros estados também", disse um integrante.

Outro apoiador de Bolsonaro no mesmo grupo classificou o comportamento eleitoral no Nordeste de "burrice".

Crédito, Reprodução

"Esse Nordeste sofre por burrice", disse.

Neste grupo, outros apoiadores rebateram as críticas aos nordestinos sob o argumento de que o que levou à votação de Lula na região foi alguma suposta fraude eleitoral.

Crédito, Reprodução

A professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Viviane Gonçalves, diz que as ofensas a nordestinos durante as eleições também foram comuns em 2014. Segundo ela, esses ataques reforçam o preconceito contra o povo da região sob a ideia de que os habitantes desses estados são "pessoas subalternizadas".

Crédito, Reprodução

"A gente viu esse tipo de ataque acontecer em 2014, também, quando os votos do Nordeste começaram a ser computados no segundo turno e deram a vitória pra Dilma Rousseff. Tem o sentimento de uma certa hierarquia regional. O nordeste é, na maioria das vezes, considerado como a região de pessoas subalternizadas", afirmou.

Nos últimos anos, a Justiça vem condenando por racismo pessoas que proferem ofensas a nordestinos.

Em maio deste ano, por exemplo, a Justiça do Distrito Federal manteve uma condenação contra um homem que se referiu ao povo nordestino como "escória do país" e "tudo de ruim".

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63112880

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.