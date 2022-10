'Vitória de Lula parece provável, mas não é inevitável', diz brasilianista

Na véspera do primeiro turno, as pesquisas Datafolha e Ipec mostravam ambas uma distância de 14 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Com mais de 99%% das urnas apuradas, a distância entre os dois candidatos era de pouco menos de 5 pontos percentuais, com Bolsonaro superando os 40% de votos, o que também não havia sido previsto pelos principais institutos de pesquisa.