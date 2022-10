Eleitores de Bolsonaro vão da euforia à decepção no Palácio da Alvorada

João Fellet e Felix Lima

Enviados da BBC News Brasil a Brasília

3 outubro 2022, 00:34 -03 Atualizado Há 41 minutos

Crédito, Felix Lima/BBC Legenda da foto, Apoiadores de Bolsonaro próximos ao Palácio da Alvorada

O segundo lugar do presidente Jair Bolsonaro e a ida da eleição para o segundo turno foram recebidos com decepção por boa parte dos apoiadores que acompanharam a apuração do lado de fora do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Alinhados com o discurso do presidente e desconsiderando a maior parte das pesquisas, muitos ali diziam esperar que Bolsonaro liquidasse a eleição no primeiro turno.

O início da apuração reforçou essa expectativa, conforme Bolsonaro saltou à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns apoiadores soltaram fogos e rojões, enquanto outros passavam de carro, buzinando e agitando bandeiras do Brasil.

A BBC News Brasil esteve na frente do Alvorada a partir das 16h30, quando algumas dezenas de apoiadores do presidente aguardavam o início da apuração. O clima era tranquilo, e havia muitas crianças e idosos entre os presentes.

Conforme Bolsonaro subia nas primeiras parciais, o público festejava. Um segurança com crachá do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência animou o grupo ainda mais ao dizer que, "pelo jeito, vai ser no primeiro turno".

Crédito, Felix Lima/BBC Legenda da foto, Apoiadores do presidente soltam fogos em Brasília

Havia grande expectativa de que Bolsonaro aparecesse para saudar os apoiadores uma vez que sua vitória se consolidasse.

No entanto, à medida que eram contabilizados os votos do Nordeste e Lula reduzia a distância para Bolsonaro, o humor do público mudou.

Uma apoiadora do presidente disse a pessoas ao lado que Bolsonaro deveria "parar de pagar o Auxílio Brasil" para punir o Nordeste, região do país onde grande parte da população recebe o benefício.

Outros passaram a levantar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral, ecoando falas do presidente. "Não é possível que o Lula só suba, e o Bolsonaro só caia", disse um apoiador.

Um eleitor exaltado tentou estimular outros a sair do Alvorada para protestar diante do Congresso, mas não teve sucesso.

Quando Lula ultrapassou Bolsonaro, parte considerável do público foi embora.

Às 22h, quando mais de 98% das urnas já estavam apuradas e era certo que Lula e Bolsonaro disputariam o segundo turno, alguns ainda aguardavam diante do palácio, na esperança de que o presidente aparecesse. "Estamos com ele até o fim", disse um apoiador.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63113362

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.