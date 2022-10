Eleições 2022: Trump parabeniza Bolsonaro; presidentes de Argentina, México, Colômbia e Bolívia felicitam Lula

Crédito, Alan Santos/PR Legenda da foto, Trump pediu a brasileiros que votem em Bolsonaro

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o brasileiro Jair Bolsonaro por seu desempenho nas urnas no primeiro turno da eleição brasileira de 2022. Bolsonaro terminou esta etapa do pleito em segundo lugar — com 43,2% dos votos válidos (51 milhões). O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em primeiro lugar, com 48,23% dos votos (57,2 milhões).

Os dois disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

"Parabéns ao presidente do Brasil Jair Bolsonaro por superar enormemente pesquisas imprecisas da imprensa fake news e por chegar ao segundo turno, que acontecerá no dia 30 de outubro com um oponente da esquerda radical", escreveu Trump na sua rede social.

"Agora que outros conservadores estão fora da disputa, o presidente Bolsonaro está em uma posição muito forte para uma grande vitória. Mais importante, ele sairá vitorioso porque o povo maravilhoso do Brasil aprecia o grande trabalho que ele fez e está fazendo. Tremenda arrancada dos eleitores nas últimas 24 horas."

Um dia antes da votação no primeiro turno, Trump havia feito um pedido aos brasileiros para que votassem em Bolsonaro.

Crédito, REPRODUÇÃO/TRUTH SOCIAL

O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, parabenizou Lula pelos resultados de domingo.

"Parabenizo meu querido Lula por sua vitória no primeiro turno e transmito meu sincero respeito ao povo do Brasil por sua profunda expressão democrática", escreveu Fernandez no Twitter.

O presidente da Colômbia também publicou mensagem de apoio a Lula no Twitter.

"Parabenizo Lula pela vitória no primeiro turno. Felicito o povo brasileiro por sua enorme participação eleitoral", escreveu Gustavo Petro.

Outro mandatário a parabenizar Lula foi Luis Arce, presidente da Bolívia.

"Parabenizamos o irmão Lula que venceu o primeiro turno das Eleições no Brasil e saudamos o povo brasileiro que mostrou que a democracia é a única forma de construir sociedades justas, inclusivas e com paz social", escreveu Arce.

O presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador, também manifestou apoio ao petista.

"Parabéns, irmão e companheiro Lula. O povo do Brasil demonstrou mais uma vez sua vocação democrática e, principalmente, sua inclinação para a igualdade e a justiça."

