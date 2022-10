Eleições 2022: Do estrelato nacional ao sumiço do Twitter após escândalos, como Aécio Neves se reelegeu

Em carreira arrebatadora, o tucano de 62 anos conquistou alguns dos cargos mais importantes do Brasil e acumulou recordes de votação até 2014, quando começou a derreter e, pouco a pouco, desaparecer do debate público e das redes sociais.

No domingo (2/10), após ser governador duas vezes, senador e quase presidente da República, Aécio se reelegeu deputado federal com um terço dos votos que recebeu aos 26 anos, em sua estreia como deputado federal, em 1986.

O encolhimento reflete a trajetória da presença do mineiro em redes sociais: Aécio abandonou o Twitter - plataforma preferida por políticos em todo o país - e manteve presença apagada no Facebook, onde é seguido por 3,5 milhões de pessoas.

No TikTok, Aécio tem pouco mais de 6,5 mil seguidores e menos de 100 curtidas em boa parte de suas publicações. A título de comparação, Nikolas Ferreira, deputado mais votado de Minas Gerais nesse ano, tem 1,9 mihão de seguidores e centenas de milhares de curtidas em seus posts no TikTok.

Corrupção

A curva política ascendente de Aécio Neves se chocou com uma sequência de escândalos de corrupção.

Em agosto deste ano, o PGR Augusto Aras recuou da denúncia, pedindo que o Supremo Tribunal Federal rejeitasse a ação por conta de impedimentos legais em denúncias com base em delações.

De acordo com procuradores, à época, Aécio, a irmã Andrea Neves e o primo Frederico Pacheco de Medeiros teriam recebido dinheiro do empresário em troca de favores políticos. Andrea e Frederico chegaram a ser presos.

O político comemorou a decisão e disse, em nota, "depois de cinco anos de explorações e injustiças, foi demonstrada a fraude montada por membros da PGR e por delatores que colocou em xeque o estado democrático de direito no país".

Vindo de uma família rica mineira, neto do ex-presidente Tancredo Neves, Aécio foi eleito pela primeira vez deputado federal em 1986 e participou da construção da Constituição de 1988.

Foi deputado federal até 2002, quando se elegeu pela primeira vez governador de Minas Gerais com a maior votação da história do Estado até então: 5.282.043 votos.

Em 2010, ganhou 100 mil novos apoiadores e foi o terceiro senador mais votado do Brasil, com 7,5 milhões de votos.

Em 2014, o mineiro era um dos políticos mais influentes do país. Tentou a presidência da República e alcançou impressionantes 51 milhões de votos no segundo turno. Teve 48,36% do total e perdeu para a petista Dilma Rousseff, que alcançou 54,5 milhões de votos.