A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O clima eleitoral na Barra da Tijuca, 'bairro de Bolsonaro'

Há 20 minutos

Antes de assumir a Presidência da República, Jair Bolsonaro morou por muitos anos no bairro carioca da Barra da Tijuca, onde ele mantém uma casa e teve votações expressivas nas últimas eleições.

Nossos jornalistas João Fellet e Felix Lima foram ao bairro para entender o que explica a popularidade do presidente e saber quais as expectativas dos moradores com a eleição.