Vila Carioca: antipetismo no 1º bairro de Lula em São Paulo

Há 20 minutos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma identidade forte com São Bernardo do Campo, município do ABC Paulista onde iniciou sua trajetória como líder sindical.