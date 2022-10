Eleições 2022: as ideias de Simone Tebet que Lula prometeu pôr em prática

Há 1 hora

"Meu apoio não é por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável", disse Tebet em transmissão exibida ao vivo em suas redes sociais e também em carta disponibilizada em seu site.

"Depositarei nele [Lula] meu voto, porque reconheço o compromisso de Lula com a democracia e a Constituição. O que não reconheço no atual presidente (Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL)", afirmou.

Para concretizar o apoio, Tebet colocou como condição a adesão do PT e de Lula a cinco propostas dela, considerando a necessidade de haver "responsabilidade fiscal como meio de alcançar o social". Em seu discurso, Tebet destacou as ideias:

Lula respondeu às propostas afirmando que são "completamente plausíveis" e disse desejar que a senadora participe de sua agenda de campanha, viajando com ele para diferentes partes do Brasil na próxima semana.

Ao jornal Folha de S.Paulo, a agora aliada de Lula e da Coligação Brasil da Esperança afirmou que o "erro fatal" de Lula, que o impediu de vencer no primeiro turno, foi não ter detalhado seu plano de governo e ter apenas focado seus feitos do passado. Agora, ela espera que esse erro seja corrigido.

Apoio de Tebet pode ajudar a decidir as eleições?

Simone Tebet somou quase cinco milhões de votos, uma fatia nada desprezível do eleitorado, sobretudo em uma disputa tão polarizada quanto a atual. A diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, vale lembrar, foi de aproximadamente seis milhões de votos.

"Nomes como Simone Tebet e Fernando Henrique Cardoso, que não votaram no PT, isso é uma novidade no quadro político. Já os apoios que o Bolsonaro recebeu até agora são mais do mesmo. Não há ninguém que entrou no palanque que possamos dizer 'esse eu não esperava'."