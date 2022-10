Bolsonaro ou Lula: em qual governo a taxa de desmatamento na Amazônia foi maior?

Taxa de desmatamento na Amazônia aumentou nos últimos anos, revelam as estatísticas do governo federal

Olhando para Lula, Bolsonaro emendou: "No seu governo, foi desmatado o dobro do que no meu".

De fato, a área total de floresta destruída durante os três primeiros anos do governo Lula foi maior em comparação com o mesmo período de Bolsonaro no cargo — mas a taxa de desmatamento foi reduzida significativamente e chegou aos menores patamares históricos entre 2006 e 2015, especialmente no período em que Dilma Rousseff (PT) assumiu a Presidência.