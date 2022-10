A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Glossário político: o que é ser conservador?

Há 1 hora

Como definir o conservadorismo, corrente de pensamento que dominou a política nos últimos 200 anos, ao lado do liberalismo e do socialismo?

O Dicionário Conciso de Política de Oxford arrisca o seguinte: o conservadorismo seria "uma filosofia política que aspira a preservação do que pensa ser o melhor na sociedade e que se opõe a mudanças radicais".

Neste vídeo, Nathalia Passarinho responde algumas das questões mais fundamentais para entender o conservadorismo, explicando primeiramente as origens da ideologia e sua identificação com a direita do espectro político.