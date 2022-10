Lula eleito presidente: abstenção cai pela 1ª vez no 2º turno de eleição presidencial desde a redemocratização

Com 99,58% das urnas apuradas, 20,56% dos eleitores não votaram, 0,39 ponto percentual abaixo do registrado no primeiro turno, quando a abstenção foi de 20,95%.

Passe livre e operações da PRF

O efeito da abstenção sobre o primeiro turno e no resultado final foi muito discutido nesta eleição, porque estudos indicam que ela prejudica mais Lula, por ser maior entre os eleitores com menor renda e escolaridade, parcela da população em que o petista liderava nas intenções de voto.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que, neste segundo turno, as prefeituras que condessem passe livre no transporte público não estariam infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foi proibida a redução do volume de transporte disponível para a população na eleilção.