Eleitor de Bolsonaro, Marco Aurélio diz que presidente deveria ligar para Lula e reconhecer derrota

O ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) em agosto, disse à BBC News Brasil que o "desejado seria ele reconhecer a derrota" para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e "até ligar para o eleito e cumprimentá-lo".

Críticos do presidente entendem que o não reconhecimento da derrota está insuflando as centenas de bloqueios de estradas realizados em todo o país por apoiadores que não aceitam a vitória de Lula.

As vias começaram a ser desmobilizadas pelas forças de segurança nesta terça-feira, cumprindo decisão do STF, após inúmeros vídeos dos bloqueios mostrarem uma atuação complacente por parte da Polícia Rodoviária Federal com os manifestantes.