Quando sai resultado do 2° turno das eleições de 2022 (e onde acompanhar em tempo real)

Há 1 hora

Crédito, José Cruz/Agência Brasil Legenda da foto, Apuração eletrônica facilita compilação de resultados

Não há uma hora pré-determinada para a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do resultado oficial do 2° turno das eleições de 2022, mas a apuração em tempo real começa logo após o fechamento das urnas às 17h (horário de Brasília). No 1° turno, foi possível saber o resultado da votação para presidente por volta de 21h25 (horário de Brasília).

A contagem pode ser acompanhada em tempo real em sites de notícia como a BBC News Brasil e também no site do TSE.

Assim como ocorreu no 1° turno, a abertura e o fechamento das seções eleitorais ocorrerão ao mesmo tempo nos 26 estados e no Distrito Federal, das 8h às 17h (horário de Brasília). Em 1° de outubro, nenhum candidato a presidente conseguiu votos suficientes para encerrar naquela data a disputa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvia recebeu, na ocasião, 48,4% dos votos váidos e o presidente Jair Bolsonaro, 43,2%.

A votação no exterior fecha em horários variados de acordo com o fuso horário do país. A primeira conclusão da votação foi na Nova Zelândia, que está 15 horas na frente do Brasil.

Além da votar para presidente, eleitores de 12 Estados também vão escolher o governador entre os candidatos que foram para a disputa em 2° turno. Os Estados com nova votação para governador são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.