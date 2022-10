'Impedir votação é crime': TSE envia alerta a milhões de celulares

O alerta, disparado por volta das 14h30 da tarde deste domingo (30), foi enviado para todos os cidadãos que possuem o aplicativo baixado em seus aparelhos. Segundo o TSE, até as vésperas do primeiro turno, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o e-Título no Brasil e no exterior.