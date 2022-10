Eleições 2022: veja o resultado da votação nos Estados

Nos Estados, 15 governadores foram eleitos já no primeiro turno — dos quais dez são governadores reeleitos. Nos outros 12 Estados, a disputa foi decidida neste domingo.

Mostrar só Estados com 2º Turno

Alagoas

Amazonas

Wilson Lima (União) foi reeleito governador do Amazonas, com 57,09% dos votos.

Seu opositor, Eduardo Braga (MDB), ficou com 42,91% votos.

Espírito Santo

Paraíba

João Azevêdo (PSB) foi reeleito governador da Paraíba com 52,4% dos votos, vencendo Pedro Cunha Lima (PSDB), que ficou com 47,57% dos votos.

Santa Catarina

Pernambuco

São Paulo

Sergipe

Bahia

Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB) foi eleito governador do Rio Grande do Sul com 57,05% dos votos contra o candidato Onyx Lorenzoni (PL), que obteve 42,95%