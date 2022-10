Eleições 2022: veja o resultado da votação nos Estados

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

Nos Estados, 15 governadores foram eleitos já no primeiro turno — dos quais dez são governadores reeleitos. Nos outros 12 Estados, a disputa foi decidida neste domingo.

Clique para expandir Resultados da eleição 2º Turno Ainda nāo há resultados disponíveis PRESIDENTE GOVERNADOR Escreva o nome de um estado/município Title Mostrar só Estados com 2º Turno Bolsonaro 70 60 50 60 70 Lula Title Votos brancos votos 0 Votos nulos votos 0 Não conseguimos dados para esta região Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Este aplicativo requer javascript e um navegador atualizado

Alagoas

Paulo Dantas (MDB) foi reeleito governador de Alagoas, com 52,4% dos votos. Rodrigo Cunha (UB) teve 47,5%.

Amazonas

Wilson Lima (União) foi reeleito governador do Amazonas, com 57,09% dos votos.

Seu opositor, Eduardo Braga (MDB), ficou com 42,91% votos.

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Carlos Manato (PL)

Paraíba

João Azevêdo (PSB) foi reeleito governador da Paraíba com 52,4% dos votos, vencendo Pedro Cunha Lima (PSDB), que ficou com 47,57% dos votos.

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) é o novo governador de Santa Catarina - teve 70,6% dos votos. Décio Lima (PT) marcou 29,3%.

Pernambuco

Raquel Lyra (PSDB) venceu as eleições e será a nova governadora de Pernambuco - teve 58,7% dos votos. Sua adversária, Marília Arraes (Solidariedade), teve 41,2% dos votos.

São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu as eleições em São Paulo, com 55,3% O petista Fernando Haddad ficou em segundo, com 44,6%

Sergipe

O Estado de Sergipe elegeu Fábio (PSD) como o governador estadual, com 51,82% dos votos. Rogério Carvalho (PT) ficou em segundo lugar, com 48,18% dos votos.

Bahia

Jerônimo (PT) foi eleito governador da Bahia, com 52,4% dos votos. ACM Neto teve 47,4%.

Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB) foi eleito governador do Rio Grande do Sul com 57,05% dos votos contra o candidato Onyx Lorenzoni (PL), que obteve 42,95%

Rondônia

Marcos Rocha (União) foi reeleito governador de Rondônia com 52,60% dos votos. Marcos Rogério (PL), ficou em segundo lugar com 47,40% dos votos.

Mato Grosso do Sul