Lula eleito: líderes mundiais parabenizam petista por vitória na eleição

Há 52 minutos

Crédito, Reuters

Por meio de notas oficiais e de postagens no Twitter, vários governos e líderes mundiais parabenizaram, na noite deste domingo (30/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua eleição à Presidência do Brasil.

A Casa Branca divulgou duas mensagens, uma em inglês e outra em português, em nome do presidente americano, Joe Biden. O texto ratifica a idoneidade do processo eleitoral brasileiro: "Parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalhar junto para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos meses e anos."

Alberto Fernández, presidente da Argentina, postou duas fotos com Lula e uma sequência de tuítes celebrando a vitória do petista e da democracia brasileira (tradução livre): "Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje mesmo. Aqui, tens un companheiro para trabalhar e sonhar grandemente pelo bom viver dos nossos povos. Depois de tantas injustiças que você viveu, o povo do Brasil te elegeu, e a democracia triunfou."

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também publicou no Twitter uma foto com Lula e a legenda: "Ganhou Lula, bendito povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo."

O presidente do Chile, Gabriel Boric, compartilhou uma imagem postada por Lula — com a mão sobre a bandeira do Brasil — e escreveu: "Lula. Alegria!".

Luis Arce, presidente da Bolívia, postou uma foto de Lula em uma carreata e a legenda: "Felicidades, irmão Lula, presidente eleito de Brasil. Tua vitória fortalece a democracia e a integração latino-americana. Estamos seguros que conduzirás o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social."

Ainda antes de o resultado ser confirmado pelo TSE, durante a apuração, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, postou no Twitter uma breve saudação ao presidente eleito: "Viva Lula."

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também postou fotos de Lula e uma mensagem: "Celebramos a vitória do povo brasileiro, que neste 30 de outubro elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos decididos a serem livres, soberanos e independentes! Hoje no Brasil triunfou a democracia. Felicitações a Lula! Um grande abraço!"

De Portugal, o primeiro-ministro António Costa escreveu: "Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula pela sua eleição como presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais."