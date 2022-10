Lula eleito: aliado de Bolsonaro, Arthur Lira parabeniza vencedor e diz que resultado deve ser respeitado

Há 1 hora

O presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira (PP), reconheceu a vitória e parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito do Brasil neste domingo (30/10) .

Lula foi eleito presidente do Brasil com 50,83% dos votos válidos - Jair Bolsonaro (PL) teve 49,17%.

"Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas", disse Lira, em um pronunciamento logo após o anúncio da vitória do petista.