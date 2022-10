Lula eleito: América Latina vive onda 'mais moderada' de esquerda, diz analista

Pablo Uchoa - @pablouchoa

Especial para a BBC Brasil em Londres

Há 28 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Para especialista em América Latina, vitória de Lula favorece integração latino-americana, apesar de esquerdas constritas

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva reforça uma nova "onda rosa" na América Latina, segundo um dos mais respeitados estudiosos da esquerda no continente. Mas desta vez o giro político da região é muito mais moderado que no início dos anos 2000. Na primeira leva, o venezuelano Hugo Chávez deu a tônica. Nesta, os protagonistas são menos radicais: Andrés Manuel López Obrador no México, Alberto Fernández na Argentina, Luis Arce na Bolívia, Gabriel Boric no Chile. O que explica essa mudança?

A BBC News Brasil conversou com Steve Ellner, professor aposentado da Universidade de Oriente da Venezuela e editor-associado da revista acadêmica Latin American Perspectives. Ele é autor de inúmeros livros sobre a esquerda no continente, incluindo Latin America's Pink Tide (A Onda Rosa na América Latina, 2019) e Latin America's Radical Left (A Esquerda Radical na América Latina, 2014). Na entrevista, realizada antes do primeiro turno, Ellner afirma que a nova onda rosa é contida por fatores políticos e econômicos.

A seguir, trechos da conversa:

BBC News Brasil - Temos visto a ascensão de vários governos de esquerda na América Latina: Argentina, Chile e até na Colômbia. E agora Lula pode vencer no Brasil. O sr. acredita que estamos vendo uma nova onda rosa no continente ou é apenas uma continuação da anterior?

Steve Ellner - É definitivamente uma nova onda. É bem diferente da primeira. A primeira onda foi liderada por [Hugo] Chávez [na Venezuela], que era radical. Então a primeira onda de esquerda foi radical, embora Lula não o fosse, mas havia uma motivação radical por trás dela. Naturalmente, o preço das exportações, o preço das commodities básicas permitiu que os governos da primeira onda tomassem medidas ousadas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Para Steve Ellner, primeira onda de esquerda ficou marcada pelo radicalismo e a liderança de Chávez, além de contexto econômico favorável

A segunda onda começou no México com [Andrés Manuel] López Obrador e depois com [Alberto] Fernández na Argentina. Fernández é muito mais moderado do que Cristina Kirchner [ex-presidente e atual vice-presidente]. Acho que é significativo que um economista moderado tenha sido eleito na Bolívia [Luis Arce] e que o candidato [derrotado da esquerda] no Equador, Andrés Araus, também fosse um economista moderado. Portanto, esta segunda onda é muito mais moderada. Até Maduro, na Venezuela, moderou seu discurso e está tentando implementar políticas que poderiam ser consideradas neoliberais.

BBC News Brasil - Por que esta segunda onda é mais moderada? O sr. mencionou o preço das commodities, mas será que a direita também está mais articulada agora?

Steve Ellner - Eu acho que esses dois fatores são muito importantes. E o terceiro é a ausência de um Chávez. Mesmo um marxista não pode negar a importância das lideranças. Chávez foi um ator-chave, e sua radicalização teve um efeito de cascata em toda a região. Outro fator foi que a China se tornou uma potência e eles estavam comprando muitas commodities primárias. Agora é bem diferente, com uma situação econômica muito precária tanto no Norte quanto no Sul globais.

A primeira onda foi muito bem sucedida na criação de unidade e na promoção da unidade internacional. A Unasul [União de Nações Sul-Americanas] unificou o continente. Mesmo governos de direita, como o de [Sebastian] Piñera, do Chile, aderiram ao projeto da Celac [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, fundada em 2010]. Assim, houve uma aproximação entre os esquerdistas, como Chávez e os conservadores. Isso também é bem diferente da situação atual. Você tem uma polarização muito maior, em certo sentido. Como você mencionou, a direita se sente muito mais fortalecida na era Trump e mesmo depois que Trump deixou o cargo, basta olhar os resultados eleitorais na Europa [onde a direita continua obtendo vitórias eleitorais]. A direita é muito poderosa, cresceu muito nos últimos 20 anos, então acho que ajuda a explicar por que a segunda onda rosa é muito mais moderada do que a primeira.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Impulso por integração continental foi uma das características da primeira onda de esquerda, diz Steve Ellner

BBC News Brasil - Que papel Lula poderia desempenhar nesta segunda onda?

Steve Ellner - O passado de Lula, penso eu, é muito importante porque ele emergiu de movimentos sociais e muitos movimentos sociais o estão apoiando. Acho que a inspiração dos movimentos sociais é extremamente importante porque, embora na política econômica ele seja moderado, nas políticas sociais não é.

Na política externa, Lula toma posições bastante ousadas às vezes, como quando reconheceu a Palestina como um Estado independente [em dezembro de 2010]. Ele foi muito criticado em Washington por conta disso. E ele enfrentou os Estados Unidos - discretamente - em várias ocasiões. Além disso, impulsionou os BRICS, que representaram uma maior coordenação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Penso que, na política externa, Lula vai desempenhar um papel importante, um papel independente. Olhe para López Obrador: ele não é particularmente esquerdista em assuntos internos, mas é um líder no contexto da segunda onda de governos progressistas na região.

BBC News Brasil - O sr. disse que a primeira onda rosa foi muito bem coordenada. A segunda também poderia ser?

Crédito, EPA Legenda da foto, O moderado presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, foi o primeiro líder da nova onde de esquerda e um dos proponentes da integração regional

Steve Ellner - Acho que isso é definitivamente uma possibilidade. Se Lula vencer, acho que será uma revitalização da unidade latino-americana. López Obrador promoveu a Celac, foi uma iniciativa do México. Se Lula for eleito, acho que a unidade da América Latina será revitalizada, não sei através de que mecanismo particular, se seria o Mercosul ou a Celac ou um novo movimento, uma nova organização, mas acho que sua eleição levará definitivamente a uma maior unidade latino-americana. O grupo de Lima, que foi criado para isolar a Venezuela, foi um fiasco, um completo fiasco. Acho que veremos uma nova aproximação destes diferentes governos e isso fará muito pela integração latino-americana.

BBC News Brasil - O sr. vê a possibilidade de a Venezuela ser reabilitada e reintegrada no continente?

Steve Ellner - Acho que sim. O governo de Fernández na Argentina já tomou uma posição mais centrista em relação à Venezuela. Se Lula for eleito, isso encorajará outros países a tomar uma posição mais favorável, mais amistosa em relação à Venezuela e também em relação a Cuba. Acho provável que isso aconteça.

BBC News Brasil - Eu me pergunto como isto poderia acontecer, porque a Venezuela é muito criticada até mesmo por algumas pessoas da esquerda no Brasil. Em outros países, é a mesma coisa.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Para Steve Ellner, governos podem moderar suas posições sobre a Venezuela e pressionar os EUA a fazerem o mesmo

Steve Ellner - Isso é verdade, há críticas porque existem diferenças ideológicas. Mas este também foi o caso durante a primeira onda. Chávez teve dificuldades para se tornar membro do Mercosul, por causa da resistência do parlamento do Paraguai e também do Brasil. Mas não foi Lula, foram os partidários da direita no Brasil que colocaram obstáculos para que a Venezuela se tornasse membro pleno do Mercosul. Na primeira onda rosa, houve uma divisão entre os países da ALBA [Alternativa Bolivariana para as Américas] - Nicarágua, Equador, Bolívia e Venezuela - e os governos moderados. E havia críticas de parte a parte, mas isso não representou de fato um obstáculo à integração na América Latina.

BBC News Brasil - Qual será a posição dos Estados Unidos neste novo contexto?

Steve Ellner - Essa é uma boa pergunta, e é difícil de responder, porque a direita aqui nos EUA é extremamente barulhenta. Além disso, a mídia americana, mesmo a mídia liberal, é bastante de direita quando se trata de política externa. Tudo isso será influenciado pelas próximas eleições [para o Congresso em 8 de novembro]. Mas mesmo deixando isso de lado, o Partido Democrata não tem de fato uma ala progressista no que diz respeito à política externa.

Mas eu não gostaria de fazer especulações, porque agora há muitos países da América Latina que se opõem às sanções contra a Venezuela. À medida que o equilíbrio de poder mude na região, algumas pessoas que resistiam a reconhecer o governo venezuelano podem mudar de opinão e moderar os seus pontos de vista. E isso poderia acontecer também no caso dos EUA.

Durante o governo de Trump, falava-se muito de democracia na Venezuela. Sob Biden, a negociação é sobre política econômica. Se Maduro aceitar as políticas neoliberais e abrir as portas para o capital estrangeiro, então poderemos ver o levantamento de algumas das sanções.