A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A metamorfose do voto na maior cidade do país

Há 14 minutos

Em 2018, Jair Bolsonaro (PL) se elegeu presidente vencendo Fernando Haddad não só no total do país, mas também em São Paulo, onde o petista tinha sido prefeito. A diferença de votos entre os dois candidatos foi grande: Bolsonaro teve 60,38% dos votos da capital paulista, contra 39,62% de Haddad.

Agora em 2022, porém, tanto no primeiro quanto no segundo turno, a história foi outra na maior cidade do país.