A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A metamorfose do voto na maior cidade do país

Há 1 hora

Em 2018, Jair Bolsonaro (PL) se elegeu presidente vencendo Fernando Haddad não só no total do país, mas também em São Paulo, onde o petista tinha sido prefeito. A diferença de votos entre os dois candidatos foi grande: Bolsonaro teve 60,38% dos votos da capital paulista, contra 39,62% de Haddad.

Agora em 2022, porém, tanto no primeiro quanto no segundo turno, a história foi outra na maior cidade do país.