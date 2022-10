Cinco dados reveladores sobre o 2º turno das eleições

Há 25 minutos

Legenda da foto, Lula recebeu 60.345.999 votos (50,90% dos votos válidos) e Jair Bolsonaro (PL), 58.206.354 votos (49,10% dos votos válidos)

A eleição mais apertada desde a redemocratização, que deu a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também foi um segundo turno de dados reveladores.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do total de 156.454.011 eleitores aptos a votar, 124.252.796 compareceram às urnas (79,41%). Os votos válidos totalizaram 118.552.353.

Desse total, Lula recebeu 60.345.999 votos (50,90% dos votos válidos) e Jair Bolsonaro (PL), 58.206.354 votos (49,10% dos votos válidos).

Foi a primeira vez na história que um presidente incumbente perde a disputa a reeleição.

Confira cinco dados reveladores sobre a votação do segundo turno.

1) Lula ganhou em 13 Estados e Bolsonaro, em 14

Lula ganhou em todos os Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, no Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins, no Norte.

Já Bolsonaro venceu em todos os Estados do Sul e Centro-Oeste, em três dos quatro Estados do Sudeste e no restante do Norte.

Ele conseguiu virar um Estado, Amapá, onde ele havia sido menos votado no primeiro turno.

2) Bolsonaro avançou em todos os Estados e Lula teve menos votos em quatro

Bolsonaro avançou em todos os 26 Estados e no Distrito Federal. Ele ampliou a vantagem que tinha em relação a Lula nas unidades da federação onde já havia vencido no primeiro turno ou reduziu a dianteira que o petista tinha no restante.

Lula, por sua vez, teve menos votos em quatro Estados: Amazonas, Roraima, Amapá e Acre.

Em relação ao pleito de 2 de outubro, Bolsonaro recebeu 7,1 milhões de votos a mais e Lula, 3,1 milhões.

3) Bolsonaro "virou" em 248 cidades e Lula em nenhuma

Bolsonaro conseguiu ampliar sua votação e virar no Amapá e em 248 cidades onde Lula havia sido o primeiro colocado no 1º turno.

Em Minas Gerais, Estado considerado estratégico para a definição do pleito, a virada aconteceu em 66 cidades.

Já Lula não teve maioria em nenhuma cidade onde Bolsonaro foi o mais votado no 1º turno.

A diferença de votos entre os dois caiu de 6,2 milhões de votos no primeiro turno para 2,1 milhões no segundo.

"Foi a campanha mais difícil da minha vida", afirmou Lula ao discursar para seus eleitores que celebravam sua vitória na avenida Paulista, no centro de São Paulo.

Em nível nacional, nunca houve uma virada entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais.

4) Guaribas (PI) é a cidade mais lulista e Nova Pádua (RS), a mais bolsonarista

Guaribas, no Piauí, também manteve o título de cidade mais lulista do país. O petista teve ali 93,85% dos votos válidos neste segundo turno, contra 92,14% no primeiro.

Bolsonaro teve sua maior votação proporcional na cidade de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, com 88,99% dos votos válidos no segundo turno, em comparação a 83,97% na primeira rodada.

A cidade já tinha conquistado o posto de cidade mais bolsonarista do Brasil no primeiro turno.

Lula foi o mais votado em 3.123 municípios e Bolsonaro, 2.445.

Houve também dois empates, em Guará (SP) e Irati (SC).

5) Abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro, algo inédito

A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno, algo sem precedentes na história.

No domingo, 32.200.558 deixaram de votar (20,59%) contra 32.770.982 (20,95%) no primeiro turno.

A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. Naquele ano, quando Lula e Geraldo Alckmin (à época PSDB) se enfrentaram, 18,99% dos eleitores deixaram de comparecer às urnas.