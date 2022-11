Lula presidente: silêncio dos militares é saudável para democracia, diz especialista em Forças Armadas

A opinião é de Vinicius de Carvalho, professor de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos do Departamento de Estudos de Guerra da Universidade King's College London, no Reino Unido.

Carvalho foi diretor do Brazil Institute da universidade King's College London e oficial técnico temporário no Exército Brasileiro.

Durante todo seu governo, Bolsonaro, que é capitão reformado, manteve relação estreita com os militares, o que gerou críticas em setores da sociedade civil. Muitos deles, ainda na ativa, têm cargos comissionados no segundo e terceiro escalão de seu governo.

Questionado sobre a forte presença de militares no atual governo e como Lula lidará com isso quando assumir a Presidência, no dia 1º de janeiro de 2023, Carvalho acredita que ele "não terá que negociar com a força. Uma vez eleito presidente, ele é chefe supremo das Forças. Então, não é uma questão de negociação".