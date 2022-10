A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os momentos decisivos do domingo que deu 3º mandato a Lula

Há 39 minutos

No último dia 30 de outubro, os brasileiros voltaram às urnas para escolherem o próximo presidente. Foi o último capítulo de uma corrida eleitoral tensa e polarizada.

A equipe da BBC News Brasil acompanhou os principais momentos deste dia na região de São Paulo em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez seu primeiro pronunciamento e se reuniu com apoiadores após o resultado.

Das últimas horas antes do fechamento das urnas, passando pela apreensão durante a apuração, definição do resultado, o pronunciamento de Lula no hotel em que reuniu a cúpula de sua campanha até a comemoração na avenida Paulista.