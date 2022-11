Alexandre de Moraes determina desbloqueio de estradas por apoiadores de Bolsonaro

Crédito, Reuters Legenda da foto, Estrada bloqueada em Jacareí (SP); ao fundo, em passarela, apoiadores do presidente seguram bandeira com foto de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nessa segunda-feira (31/10) que rodovias e vias públicas bloqueadas no país sejam imediatamente desobstruídas. Desde que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado nas urnas em sua tentativa de reeleição, seus apoiadores, boa parte deles caminhoneiros, fecharam estradas pelo país.

Respondendo a uma ação aberta pela Confederação Nacional do Transporte (CNT, entidade que representa empresas de transporte), Moraes decidiu que, caso sua ordem não seja cumprida, a partir de 00h de terça-feira (01/11) donos de caminhões que estejam bloqueando as vias podem ser multados em R$ 100 mil por hora.

Argumentando que houve "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ministro do STF determinou também que o diretor-geral da polícia seja multado em R$ 100 mil, em caráter pessoal, caso descumpra a ordem judicial. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, poderia também ser afastado da função e até ser preso em flagrante na hipótese de não cumprir a determinação.

O ministro reconheceu que a Constituição assegura o direito de greve, manifestação ou paralisação, mas afirmou que este não pode ser exercido "de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais". Ele intimou, além do diretor da PRF, o ministro da Justiça, todos os comandantes-gerais das polícias militares, o procurador-geral da República e os procuradores-gerais de Justiça nos Estados.

Segundo balanço da PRF às 23h desta segunda-feira, 25 Estados (incluindo o Distrito Federal) registravam bloqueios parciais ou totais — ou seja, quase todos do país, com exceção do Amapá e de Alagoas. Havia 342 pontos de bloqueio pelo Brasil. Os maiores números de ocorrências foram registrados no Sul: 48 em Santa Catarina, 43 no Rio Grande do Sul e 42 no Paraná.

Enquanto isso, a polícia afirmou já ter desfeito 84 ocorrências.

O número de bloqueios contabilizados pela PRF foi crescendo ao longo do dia de segunda-feira. Por volta das 16h, foram registrados 136 bloqueios; às 18h, 236; chegando a 342 por volta de 23h.

Em nota enviada à reportagem, a PRF garantiu ter adotado "todas providências para o retorno da normalidade do fluxo" nas estradas — conduzindo negociações "priorizando o diálogo" com aqueles que estão bloqueando as vias, ao mesmo tempo reconhecendo "o direito de manifestação dos cidadãos".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bloqueio com fogo em Várzea Grande, no Mato Grosso

Participando dos protestos em sua região, o caminhoneiro Janderson Maçanero, de Itajaí (SC), afirmou entrevista à BBC News Brasil que a categoria está esperando um posicionamento de Bolsonaro para definir os rumos dos protestos. Mais de 24h após a derrota na eleição de domingo (30), o presidente ainda não falou publicamente.

Enquanto isso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) publicou uma nota de repúdio aos protestos, classificando-os como "antidemocráticos".

"Vivenciamos uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos de não aceitação do resultado das urnas. Precisamos respeitar o que o povo decidiu nas urnas: a vitória de Luís Inácio Lula da Silva", diz o texto, em nome do diretor da CNTTL, Carlos Alberto Litti Dahmer, que é caminhoneiro autônomo de Ijuí (RS).

Vídeos nas redes sociais mostram acenos a manifestantes

Circulam nas redes sociais vídeos em que agentes com uniformes da PRF falam a manifestantes frases como "nós estamos tudo no mesmo barco" e "a única ordem que nós temos é pra estar aqui com vocês", sendo posteriormente ovacionados por apoiadores de Bolsonaro.

A BBC News Brasil não conseguiu confirmar a veracidade desses vídeos. A reportagem procurou a assessoria de imprensa da PRF e de PRF em Santa Catarina, onde pelo menos três vídeos divulgados teriam sido filmados, pedindo um posicionamento sobre a conduta dos agentes, mas não obteve resposta.