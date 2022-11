Hospitais recebem alerta de falta de oxigênio por bloqueio de estradas

Há 1 hora

Os bloqueios de estradas que se espalharam por várias partes do país logo após o segundo turno das eleições tiveram um efeito colateral nos serviços de saúde.

A Air Liquide, uma das principais empresas que atua no setor de gases medicinais, compartilhou ainda em 31 de outubro um texto com gerentes de hospitais dizendo que a paralisação das rodovias "impõe uma acentuada preocupação em relação a um possível desabastecimento".

Outra entidade do setor a se manifestar foi a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Em nota divulgada à imprensa, os representantes também se mostram "muito preocupados" com a situação, que classificam como "risco extremo e iminente à preservação da vida".

"Especificamente no setor de saúde, as manifestações estão colocando em risco o transporte de oxigênio líquido medicinal, destinado a clínicas e hospitais, nos quais é utilizado para a manutenção e a preservação da vida de pacientes em estado crítico, ou que estejam sofrendo de crise respiratória."

A BBC News Brasil entrou em contato com Abiquim e Air Liquide, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem.

Situação ainda é estável

Soraya Trani, gerente da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, no interior paulista, conta que o hospital tem suprimentos suficientes — por causa da pandemia de covid-19, os estoques de insumos de muitos hospitais foram ampliados nos últimos dois anos.

"É claro que ficamos temerosos com uma situação dessas, pois pode haver desabastecimento. Mas, por enquanto, tudo está tranquilo", relata.

A BBC News Brasil também entrou em contato com diversos serviços de saúde, especialmente dos Estados que foram mais afetados pelos bloqueios, como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.