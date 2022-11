'Bloqueios na estrada atrasaram meu tratamento contra o câncer'

Há 31 minutos

Moradora de Itaboraí (RJ), ela começou a fazer acompanhamento em um hospital do Instituto Nacional do Câncer (Inca) na capital fluminense, para o qual foi encaminhada pelo sistema público do seu município.

Ela diz que havia combinado com um motorista de aplicativo para levá-la à unidade de saúde, mas logo nas primeiras horas do dia soube que não conseguiriam ir ao hospital.

'Ela tem sentido muitas dores no peito'

O atraso no exame de Márcia causou preocupação em familiares dela. "A minha avó tem sentido muitas dores no peito. E ela é idosa, hipertensa e diabética", diz uma das netas dela.

"No hospital, eles são muito atenciosos e a moça disse que entendia a minha situação. Ela me falou que iria tentar remarcar para a semana que vem, mas não confirmou ainda se conseguiria. Agora é aguardar."

Além de lamentar o problema que viveu em razão do bloqueio das rodovias, Márcia frisa que a sua preocupação referente ao atual cenário do país não se resume à dificuldade que viveu nesta terça-feira.

"Eu também fico triste com tudo isso no país, porque eu já vivi 67 anos e nunca vi uma situação tão tumultuada, um governo tão tumultuado e com tantas ofensas aos mais pobres. E tudo o que vier de ruim do governo também me atinge", declara.