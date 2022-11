Rodovias bloqueadas: o que mudou no dia seguinte à fala de Bolsonaro

Há 1 hora

No dia seguinte ao primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) após perder a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os protestos em rodovias não terminaram, mas estão reduzidos em relação ao dia anterior.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, por meio de publicação nas redes sociais no fim da manhã desta quarta-feira (2/11), que há 150 pontos de interdição e bloqueios ativos nas estradas federais em 15 Estados.

Esses pontos foram registrados em rodovias nos seguintes Estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No início da manhã deste feriado, o número de pontos interditados ou bloqueados era de 167 e, no dia anterior, foram registrados 271 pontos.

E afirmou em seguida que "as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas". "Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir."

Em outro momento, disse: "Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso".

Fim do Podcast

No fim da manhã desta quarta, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Dovercino Neto, disse que a situação das rodovias está melhor que nos dias anteriores. "Aumentaram os pontos de desbloqueio e está nessa tendência."

Ele avalia que o presidente poderia ter estimulado os seus seguidores a liberarem as pistas, mas considera que "ajudou de alguma forma".

"A fala do Bolsonaro foi muito dúbia, mas em algum momento ele fala para liberar o direito de ir e vir e acaba ajudando de alguma forma. Claro que se ele tivesse falado de forma mais clara e contundente, acredito que nem teríamos mais bloqueios, com algumas exceções", disse.

Depois da fala do presidente, o professor de Direito Constitucional, mestre e doutor em Ciência Política Oscar Vieira Vilhena disse à BBC News Brasil que "o presidente legitima grupos não democráticos a enfrentar o resultado das urnas" .

Em grupos de apoiadores do presidente, o discurso de Bolsonaro não foi exatamente lido como uma condenação aos bloqueios, como mostrou a BBC News Brasil .

Algumas mensagens que foram enviadas em grupos bolsonaristas mostram isso: "Foi nítido e claro: temos que manter as ruas", "não vamos parar", "para bom entendedor, meia palavra basta" e "foi neutro, isso significa que não jogou a toalha".

Cesarino disse que já era esperado que ele passasse "esse tipo de mensagem ambígua, como fez no 7 de setembro de 2021", e comparou com a postura do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.