'Não consegui ir ao velório da minha irmã', diz idosa afetada pelos bloqueios rodoviários

Há 1 hora

O velório de Gessi Tigre, 77 anos, aconteceu em Curitibanos, no Estado de Santa Catarina, na tarde de ontem. Apesar da vontade de estar presente, sua irmã Ceci, 68, residente de Indaial, a cerca de 180 quilômetros de distância, não conseguiu chegar por conta dos bloqueios rodoviários causados por protestos de bolsonaristas.

No caso de Ceci e de sua neta Djeniffer da Silva, que pretendia levar a avó para se despedir da irmã, não foi diretamente o trânsito que impediu que chegassem, mas a escassez de combustíveis nos postos da cidade, já que as cargas ficaram presas nas estradas.

"Eram filas quilométricas nos postos de gasolina e relatos de falta de combustíveis em alguns lugares, já que com a escassez, muitos correram para encher os tanques. Não tínhamos tempo o suficiente para conseguir a gasolina e fazer a viagem de três horas", conta Djeniffer.

"Minha avó cuidava das irmãs dela, Delo e Gessi, desde que eram pequenas, eram sempre as três juntas. Depois do falecimento da tia Delo, minha avó ficou doente, e Gessi, que sofria de um quadro mental, foi para um asilo. Minha avó foi vê-la algumas vezes, sempre que podia, e sempre falava em como queria tirá-la de lá", conta a neta.

A família, segundo Djeniffer, está dividida nas opiniões sobre os protestos em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no domingo (30/10), se recusam a aceitar o resultado e, em muitos casos, pedem que as Forças Armadas deem um golpe de Estado.