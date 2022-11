A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Marina Silva diz que Lula dará 'mais alta prioridade' ao ambiente

Há 1 hora

Cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo, a deputada federal eleita Marina Silva disse em entrevista à BBC News Brasil, durante a COP27, que a tarefa de combater o desmatamento "não será fácil".

"Não é algo que seja fácil, porque hoje nós temos uma situação incomparavelmente mais grave do que tínhamos em 2003, mas temos uma vantagem. Nós já temos uma experiência que deu certo."

Marina foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula de 2003 a 2008, quando implementou um programa de proteção ambiental que reduziu em 67% o desmatamento nos dois mandatos do petista.