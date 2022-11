O que é leucoplasia, problema que motivou cirurgia em Lula

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, local onde o procedimento foi realizado, Lula passa bem e não há presença de um câncer no local.

Mas o que é leucoplasia e quais são os sintomas, os métodos de diagnóstico e as formas de tratamento?

Um 'calo' na garganta

O otorrinolaringologista Cícero Matsuyama, do Hospital Cema, em São Paulo, explica que "leuco" significa "branco" e "plasia" quer dizer "proliferação de células".

"Ou seja, trata-se de uma proliferação de células brancas em uma determinada região do corpo, principalmente nas mucosas da boca e da garganta", diz.

Essa formação se desenvolve no epitélio, a camada mais superficial que cobre essas estruturas. Com isso, as pregas vocais não conseguem funcionar como o esperado na hora de produzir os sons da voz.