Erasmo Carlos: morre aos 81 anos o ícone da Jovem Guarda e um dos pais do rock no Brasil

Há 1 hora

Erasmo Carlos se apresentou no Rock in Rio em 2011

Duas semanas antes o cantor havia sido internado em razão do mesmo problema e fez uma postagem de uma foto próximo à janela do hospital junto a um trecho da letra de À Janela , sucesso composto ao lado de seu grande parceiro musical, Roberto Carlos: "Da janela o horizonte / A liberdade de uma estrada eu posso ver / O meu pensamento voa livre em sonhos / Pra longe de onde estou".

Nascido Erasmo Esteves, ele começou a carreira inspirado pela efervescência do rock americano e do conjunto Bill Haley and His Comets.