O que se sabe sobre ataques a escolas que deixaram 3 mortos no Espírito Santo

De acordo com informações preliminares da Secretaria Segurança Pública e Defesa Social, criminosos invadiram a escola estadual Primo Bitti e um colégio particular.

"As equipes estão no encalço desse criminoso. No momento, não sabemos se ele é ex-aluno ou se ele tem uma participação na escola. A informação preliminar, por imagens, é de que ele estava sozinho e que ele arrombou um cadeado para ter acesso à escola. E próximo a esse acesso estava a sala dos professores. Ele teve acesso direto à sala dos professores no momento do intervalo e vitimou nove professores e dois foram a óbito", afirmou.