Amazônia é chave para Lula retomar soft power do Brasil, diz criador do conceito

Mariana Sanches - @mariana_sanches

Da BBC News Brasil em Washington

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bolsonaro costumava ter poucas trocas com colegas do G-20 e esse ano sequer foi à reunião

Nos anos 1990, o professor de relações internacionais da Universidade Harvard, Joseph S. Nye cunhou a expressão que o tornaria mundialmente famoso, ao batizar de "soft power" o poder de nações de liderar e atrair outros países por sua influência cultural e não por seu poderio militar ou econômico.

No argumento de Nye, países são poderosos não só porque têm bomba atômica ou um grande exército, mas porque exercem fascínio, admiração e atração. Por essa lógica, o Brasil, não exatamente conhecido por sua pujança militar, foi por muito tempo um "campeão do soft power" na política internacional. Foi. Em entrevista à BBC News Brasil, Nye afirma que "sob Bolsonaro, o Brasil perdeu muito de seu soft power".

A erosão, segundo ele, se deveu especialmente à agenda pouco ambientalmente responsável do Brasil durante o governo do presidente, derrotado por Lula nas eleições de outubro.

A boa notícia para o Brasil, segundo Nye, é que a perda é reversível. "Quando Lula diz que o Brasil vai levar a Amazônia a sério, acho que isso é algo com potencial para restaurar o soft power brasileiro", diz Nye, referindo-se ao discurso que o presidente eleito fez em novembro, na Cúpula do Clima da ONU, no Egito.

Crédito, Cláudio Kbene Legenda da foto, Lula e Alckmin com camisas da seleção do Brasil, um símbolo de soft power usadas ao longo dos últimos anos como uniforme por bolsonaristas

Ex-conselheiro para assuntos de segurança no governo Bill Clinton e respeitado também por republicanos, Nye compara a deterioração da imagem do Brasil no exterior sob Bolsonaro com o que aconteceu com os EUA durante a gestão do republicano Donald Trump. Para ele, a invasão ao Capitólio, por exemplo, foi um duro golpe no soft power americano.

Nye diz que apesar de Trump e Bolsonaro terem se dado bem pessoalmente, isso não se traduziu em relações proveitosas para os dois países. "Espero que (Joe) Biden e Lula sejam capazes de reaquecer essa relação", diz.

O atual presidente americano enviou seu conselheiro de segurança, Jake Sullivan, para se reunir com Lula e o senador petista Jaques Wagner nesta segunda, 5/12.

Na reunião, Sullivan deve fazer um convite direto ao presidente eleito para que vá a Washington ainda antes da posse, em 1º de janeiro, se encontrar com Biden. "Sullivan discutirá como os EUA e o Brasil podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, incluindo mudanças climáticas, segurança alimentar, a promoção da inclusão e da democracia e a gestão da migração regional", afirmou em nota a Casa Branca.

Lula demonstrou disposição de embarcar para os EUA pouco depois de sua diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada para o próximo dia 12/12.

"Temos muita coisa para conversar, os EUA padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele, é o mesmo do nosso presidente aqui. Então penso que vamos conversar política, quero conversar relação Brasil-Estados Unidos, quero conversar o papel do Brasil na nova geopolítica mundial, quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra, além dos assuntos que obviamente ele quiser conversar comigo", disse Lula, na última sexta, 2/12.

Entre as pautas que Lula deve defender está a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que também conta com apoio explícito de Biden. Para Nye, no entanto, o pleito de ambos não é "realista" porque membros com poder de veto devem barrar a iniciativa.

O especialista questiona ainda a intenção de Lula de fortalecer o BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. "(O BRICS) É uma conveniência diplomática, mas não será um motor da política mundial", opina. Para Nye, o foco do Brasil deveria ser a América Latina. "Um agrupamento na região seria muito mais natural para o Brasil liderar".

Leia a seguir os principais trechos da entrevista com Joseph Nye, concedida à BBC News Brasil por ligação telefônica.

BBC News Brasil - Em 2014, após visitar o Brasil, o senhor disse que via o país com "problemas no curto prazo, mas otimismo no longo prazo". De lá pra cá, o Brasil viveu crises graves político e econômicas e mudou drasticamente sua política externa. O então chanceler Ernesto Araújo chegou a dizer que "se isso nos fizer um pária, então que sejamos párias". Como o senhor avalia o que aconteceu com o país no cenário internacional nos últimos anos?

Joseph Nye - Economicamente, o Brasil sofreu com a desaceleração (no mercado internacional) das commodities, então havia uma base econômica dos problemas. Mas acho que a eleição de Bolsonaro e a virada para a extrema direita também agravaram os problemas. É uma combinação de causas econômicas e políticas, mas acho que as causas políticas provavelmente foram mais importantes, a longo prazo. E agora parece que (os brasileiros) mudaram um pouco o rumo com as eleições recentes.

BBC News Brasil - O senhor concorda com a ideia de que o Brasil quase se tornou um pária nos últimos anos?

Nye - Pária é um termo muito forte, uma palavra que você associaria a um país como a Rússia, que invadiu seus vizinhos, ou como a Venezuela, que prendeu muitos de seus cidadãos e forçou outros tantos ao exílio. Então, eu não acho o Brasil um pária nesse sentido. O Brasil era visto até um dado momento como uma liderança em vários assuntos na política mundial. E isso foi perdido.

BBC News Brasil - O senhor já disse que com Trump os EUA perderam soft power. Vê comparação com o Brasil de Bolsonaro?

Nye - Os países podem perder o soft power, mas também podem recuperá-lo. Por exemplo, na década de 1960, os EUA perderam muito de seu soft power quando se envolveram na Guerra do Vietnã. As pessoas protestavam contra as políticas americanas em todo o mundo. Mas depois de uma década, os americanos voltaram a ser bastante populares e atrair outros países.

Eu diria que os Estados Unidos perderam muito soft power sob Trump por causa de sua abordagem agressiva de America First ("EUA primeiro", um dos slogans do republicano e norte de sua gestão). E acho que o Brasil perdeu muito de seu soft power sob Bolsonaro. Mas os exemplos que mencionei sugerem que não há razão para o Brasil não conseguir recuperar seu soft power.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Lula era uma das presenças mais aguardadas na COP27, no Egito

BBC News Brasil - E como Lula deveria fazer para recuperar o soft power brasileiro?

Nye - Acho que a mudança de posição do Brasil sobre a Amazônia, anunciada por Lula (na COP), é uma grande fonte de soft power. A questão das mudanças climáticas tem se tornado cada vez mais importante, não só porque a ciência nos diz isso, mas também porque as gerações mais novas estão mais preocupadas com o assunto.

Uma das razões pelas quais os EUA perderam soft power sob Trump foi a retirada do país do Acordo Climático de Paris. E acho que essa mesma agenda é uma das razões pelas quais o Brasil perdeu soft power sob Bolsonaro. Portanto, quando Biden disse que íamos voltar ao Acordo Climático de Paris, isso foi muito bom para o soft power americano. Quando Lula diz que o Brasil vai levar a Amazônia a sério, acho que é algo com potencial para restaurar o soft power brasileiro.

BBC News Brasil - Os EUA vêm perdendo liderança e relevância para América Latina. Trump praticamente abandonou a região. E o governo Biden até agora não conseguiu um aliado forte o suficiente na área. Ao mesmo tempo, estamos vendo a China avançando profundamente nos países latinos. Acha que essa é uma tendência cada vez mais irreversível?

Nye - Se olharmos as pesquisas internacionais, quando as pessoas são questionadas sobre quais países acham atrativos, o único continente em que a China e os EUA estão empatados é a África. Na Ásia e na Europa, os EUA saem bem à frente. Na América Latina está um pouco mais perto, mas os EUA ainda estão à frente da China. Portanto, acho que a melhor coisa que os EUA podem fazer é não entrar em pânico com a China, mas se comportar bem.

BBC News Brasil - Biden está enviando Jake Sullivan ao Brasil para convidar Lula para uma reunião em Washington, D.C., mostrando, novamente, deferência pelo recém-eleito presidente brasileiro. Na sua visão, Lula pode ser uma ponte para os EUA tentarem reconstruir suas relações na região?

Nye - O Brasil é o maior país da América Latina. E ter boas relações com o Brasil é muito importante. Trump e o Bolsonaro se deram bem, mas essa relação não foi representativa para seus Estados. Então, se Lula e Biden puderem reaquecer o relacionamento, acho que será bom para os dois países.

Crédito, MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Legenda da foto, Bandeiras dos países do BRICS, vistos por Nye como uma "conveniência diplomática", mas não um motor da política internacional

BBC News Brasil - Quando Lula foi presidente, nos anos 2000, ele investiu bastante na formação do bloco BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), até para ser um contraponto global aos EUA. Lula agora fala em fortalecer os BRICS outra vez. O bloco faz sentido e o Brasil tem a ganhar com ele?

Nye - Os BRICS são um dispositivo diplomático, mas sejamos realistas: a Índia e a China são os principais membros do BRICS em termos de população. E os indianos e chineses tiveram mortes na fronteira que compartilham. Há uma enorme desconfiança sobre a China dentro da Índia. Portanto, chamar isso de uma organização ou aliança internacional bem-sucedida é um erro. É uma conveniência diplomática, mas não será um motor e agitador eficaz da política mundial por causa das profundas divisões entre os membros.

BBC News Brasil - Mas pode funcionar como um meio de o Brasil projetar poder internacionalmente?

Nye - Os países do BRICS têm falado sobre a possibilidade de expansão, com novas adesões ao grupo, o que poderia dar ao Brasil um pouco mais de espaço para jogar dentro do BRICS. Mas ainda assim não acho que o BRICS seja o instrumento mais importante para o Brasil, especialmente se o Brasil for capaz de trabalhar dentro da América Latina e assumir um papel de liderança, um agrupamento na região seria muito mais natural para o Brasil liderar.

BBC News Brasil - O presidente Biden tem dito que apoia uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, um pleito histórico da diplomacia brasileira que o Lula chegou a citar durante seu discurso na COP esse ano. É factível essa reforma?

Nye - Acho que se formos realistas, será impossível mudar o Conselho de Segurança porque alguns dos membros permanentes vetariam. E se você voltar ao período em que Kofi Annan era secretário-geral (da ONU), ele tentou negociar um plano de expansão do Conselho de Segurança e falhou. Acho que nada mudou muito em termos de expansão do Conselho de Segurança.

BBC News Brasil - Então porque Biden está dizendo que defende isso?

Nye - Os americanos que estão dispostos a aceitar a expansão há 20 anos, e acho que essa tem sido uma posição americana consistente.

BBC News Brasil - Muitos analistas veem um declínio do poder internacional americano e dizem que esse tipo de proposta poderia ser um meio de atrair aliados e reforçar sua própria posição. Como vê a posição atual dos EUA, especialmente diante do histórico doméstico tenso, com episódios como a invasão do capitólio em 6 de janeiro?

Nye - Os EUA sempre dependeram de alianças para sua liderança. Existe um mito de que os EUA eram o país que poderia exercer força militar a ponto de controlar o mundo. Isso simplesmente não é nem nunca foi verdade. O fato de os americanos terem uma aliança estreita com os países da OTAN e na Ásia, com o Japão e a Coréia do Sul e a Austrália foi crucial para o poderio americano. E se você observar no mundo de hoje, a OTAN está mais forte do que nunca. E também a aliança EUA-Japão. As outras alianças com a Ásia igualmente. Portanto, não acho que haja uma mudança no poder dos EUA em termos de alianças.

Quanto ao 6 de janeiro, ele manchou o soft power americano. Os EUA obtêm muita atração e soft power por serem uma democracia eficaz. E a ideia de que um grupo radical invadiu o Capitólio, com as bênçãos do presidente derrotado, fez com que as pessoas se perguntassem se a democracia americana era realmente firme. E acho que os americanos ficaram menos poderosos depois disso. Mas acho que o mais importante das eleições americanas de 2022, as eleições de meio de mandato, foi que as pessoas que assumiram a defesa de Trump e das posições mais extremas (sobre Biden não ser um presidente legítimo) foram derrotadas. E acho que isso teve um efeito restaurador.

BBC News Brasil - Biden chegou ao poder prometendo reafirmar os EUA na arena mundial. Mas então Biden retirou as tropas, as tropas americanas do Afeganistão. E isso teve um grande impacto na imagem pública dos EUA, pela forma como foi conduzido naquele momento. Como você vê essa decisão?

Nye - Acho que Biden estava certo ao retirar todas as tropas americanas do Afeganistão. Ele estava errado na maneira como a fez isso. Foi a decisão correta, executada de maneira incompetente.

BBC News Brasil - As condições internacionais em 2022 têm feito muitas pessoas apelarem para termos como "Segunda Guerra Fria", para descrever a relação entre China e EUA, e "Terceira Guerra Mundial", em referência à Guerra da Rússia contra a Ucrânia, que conta com o apoio da OTAN. Quão bem esses termos se aplicam à realidade atual?

Nye - As coisas definitivamente pioraram nos últimos anos, tanto nas relações com a China quanto com a Rússia. Acho que é um erro chamar isso de Segunda Guerra Fria porque se há conflito, ao mesmo tempo há muito mais interdependência. Por exemplo, ainda há muito comércio entre os EUA e a China. E se você olhar para questões ecológicas como o clima, há um grau muito forte de interdependência. E nada disso existia durante a verdadeira Guerra Fria. Os EUA não tinham comércio com a Rússia e não havia muita preocupação com o clima. Então é um mundo diferente. E acho que chamá-lo de Guerra Fria dois é um erro. Sobre a Ucrânia, a posição americana é de apoiar a Ucrânia contra a agressão russa mas sem que isso leve a uma Terceira Guerra Mundial.