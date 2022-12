Por que 8 de dezembro é feriado só em alguns Estados e cidades do Brasil?

Celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição em Recife: na cidade, as festividades na data acontecem desde 1904

O dia 8 de dezembro é a data comemorativa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da igreja católica, que, de acordo com o dogma da religião, é um dos títulos dado à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, pela concepção do bebê com a intervenção divina.