Quem são os ministros anunciados por Lula

Há 1 hora

"Tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e criar as condições para que nossa estrutura, depois do dia 1º, comece a funcionar", disse Lula.

Fazenda: Fernando Haddad (PT)

O ex-prefeito de São Paulo assumirá a pasta da Fazenda. Haddad foi ministro da Educação no governo de Dilma Rousseff (PT) e candidato do PT à Presidência em 2018 após a prisão de Lula.

Neste ano, disputou o governo de São Paulo, mas foi derrotado no segundo turno por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Casa Civil: Rui Costa (PT)

Defesa: José Múcio (PTB)

O ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) assumirá a pasta da Defesa. Será o primeiro civil no cargo em quase cinco anos.

Múcio foi chamado de um "grande companheiro" por Lula, que declarou: "Logo depois de terminar o jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele e os comandantes (das Forças Armadas) para que a gente possa começar a discutir o futuro do Brasil".