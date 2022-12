O que se sabe sobre a megaoperação ordenada por Alexandre de Moraes contra atos antidemocráticos

Crédito, EVARISTO SA/Getty Images Legenda da foto, Protestos antidemocráticos com atos de vandalismo aconteceram em Brasília no dia 12 de novembro

Cumprindo ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal realiza uma megaoperação nesta quinta-feira (15/12) contra pessoas suspeitas de envolvimento em atos antidemocráticos, como o bloqueio dezenas de rodovias pelo país logo após o resultado da eleição presidencial, em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

A operação ocorre um dia após Moraes afirmar que "ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar" durante um evento em Brasília, quando falava sobre a repressão a movimentos antidemocráticos.

A decisão do ministro está em sigilo e ainda não foram revelados nomes dos alvos da operação. Confira a seguir o que se sabe até o momento e o contexto por trás da operação.

1. O que Moraes determinou?

O ministro autorizou mais de cem mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de dezenas de empresários.

A operação é tida como a maior já realizada contra financiadores de atos antidemocráticos.

2. Quais os alvos da operação?

Ainda não foram divulgados nomes porque a decisão de Moraes está em sigilo, mas a Polícia Federal informou ao menos nove Estados em que estão sendo cumpridos os mandados: Acre (9), Amazonas (2), Rondônia (1), Mato Grosso (20), Mato Grosso do Sul (17), Distrito federal (1), Paraná (16), Santa Catarina (15) e Espírito Santo (29).

Segundo informações da imprensa brasileira, entre os alvos das medidas no Espírito Santo estariam os deputados estaduais Carlos Von Schilgen (Democracia Cristã) e Capitão Assumção (PL).

3. Qual o contexto por trás da operação?

Moraes é o ministro relator de inquéritos que investigam atos antidemocráticos e a atuação de milícias digitais na propagação de notícias mentirosas que atentem contra o Estado Democrático de Direito.

Os alvos dessas investigações têm sido, principalmente, aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que, desde antes da eleição, têm realizado atos ou propagado informações que põem em dúvida a lisura do sistema eleitoral brasileiro, sem apresentar provas que sustentem essas acusações.

Mesmo antes do pleito, Moraes determinou prisões, bloqueio de contas bancárias e suspensão de contas em redes sociais de apoiadores do presidente.

O presidente e seus aliados acusam Moraes de agir com autoritarismo. Já os que apoiam o ministro dizem que sua atuação é essencial para a proteção do regime democrático.

Após a derrota de Bolsonaro para Lula, grupos que contestam a eleição têm realizado dezenas de bloqueios de estradas pelo país contra a vitória do petista.

Depois, esses movimentos passaram a se concentrar em frente a quartéis do Exército, pedindo que as Forças Armadas realizassem um golpe de Estado contra a posse do presidente eleito.

Na quarta-feira (14/12), durante o evento "STF em Ação", Moraes afirmou que "tem muita gente para prender e muita multa para aplicar".

Sua declaração foi dada após o ministro do STF, Dias Toffoli, comentar a repressão à invasão do Capitólio (o Congresso dos Estados Unidos) em janeiro de 2021, por apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump, que não aceitavam a eleição do atual presidente, Joe Biden.

Segundo Toffoli, 964 pessoas já foram detidas e acusadas de crimes, sendo que 465 fizeram acordos e se declararam culpadas.

"Comparando os número, eu fiquei feliz com o que o ministro Dias Toffoli falou porque tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Quando se critica algo temos que entender quando isso começou a existir. No Brasil, diferente de outros países, a crítica é pela crítica. Todos devemos lembrar que (Adolf) Hitler tomou o país ganhando a eleição", disse Moraes, após a fala de Toffoli em referência ao líder alemão que instaurou o regime nazista na Alemanha na década de 1930 do século passado.

4. Qual a relação dessa operação com o vandalismo em Brasília?

A três semanas da posse presidencial, a região central de Brasília foi palco de atos graves de vandalismo na noite de segunda-feira (12 /12), com ônibus e carros incendiados.

Os distúrbios foram atribuídos a bolsonaristas que estão há semanas acampados em Brasília em protesto contra a eleição de Lula.

O estopim foi a prisão temporária do indígena José Acácio Serere Xavante, por ordem de Moraes, sob a justificativa de que ele teria convocado pessoas armadas a atuarem para impedir a diplomação do petista e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, cerimônia que ocorreu na tarde da mesma segunda-feira e habilita os dois a tomarem posse no dia 1º de janeiro.

Pelo que se sabe até o momento, a operação desta quinta-feira não tem relação com esses atos, que ainda estão em fase de investigação.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi alvo de críticas porque não houve qualquer prisão durante a ação de repressão para conter o vandalismo.

Na quarta-feira (14/12), Moraes fixou um prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, expliquem quais foram as medidas adotadas contra os atos de vandalismo em Brasília.

