O novo ministério de Lula: conheça os nomes e pastas anunciados até agora

Com status de ministério, a pasta integra a Presidência e funciona no Palácio do Planalto. É importante pela proximidade com o presidente e pela atuação na supervisão e na execução das atividades administrativas da Presidência, com controle sobre assessoria de comunicação, assessoria jurídica, agenda do presidente e imprensa nacional. A pasta também faz a verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos presidenciais, coordena o processo de sanção e veto de projetos de lei enviados pelo Congresso Nacional, elabora e encaminha mensagens do Executivo ao Congresso Nacional, entre outras competências.

Márcio Macêdo (PT)

Deputado federal em fim de mandato, o baiano Márcio Costa Macêdo, de 52 anos, é um dos petistas em que o presidente Lula mais confia. Formado em Biologia pela Universidade Federal de Sergipe, Macêdo foi professor, secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe de 2007 a 2010, quando foi eleito deputado federal. Atuou na Câmara até 2015, a partir de quando exerceu o cargo de tesoureiro do PT, até 2020. Atualmente, é um dos vice-presidentes do partido.