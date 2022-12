Neymar, Messi e Mbappé: as reações das estrelas do futebol à morte de Pelé

Crédito, Reuters Legenda da foto, Neymar com cartaz de apoio a Pelé durante a última Copa do Mundo no Catar

Desde a confirmação da morte de Pelé na tarde desta quinta-feira (29/12), inúmeras celebridades mundiais prestaram homenagem ao Rei. E no mundo do futebol não poderia ser diferente.

A BBC News Brasil listou as homenagens feitas por algumas das principais referências do esporte nas redes sociais.

Neymar, que foi revelado pelo Santos, o mesmo clube que consagrou a carreira de Pelé, escreveu uma homenagem em sua conta no Instagram. Na mensagem, ele diz que, antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte.

"Antes de Pelé, '10' era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!"

Na mesma rede social, o astro francês Kylian Mbappé afirmou que "o rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido", seguido de uma frase em inglês desejando que Pelé descanse em paz.

Messi, da Argentina, publicou três fotos com Pelé e se resumiu a desejar que o Rei descanse em paz.

Richarlison, atacante da Seleção, disse que Pelé "sempre será o maior" e que ele já fazia "há 60 anos, com todas as dificuldades que enfrentava, já fazia o que alguns poucos conseguem fazer hoje em dia".

"Hoje o futebol se despede do seu capítulo mais bonito. Do cara que encantou o mundo e mudou a história do jogo pra sempre. Você sempre será o maior, porque há 60 anos, com todas as dificuldades que enfrentava, já fazia o que alguns poucos conseguem fazer hoje em dia. O cara que dedicou seu milésimo gol às crianças e fez nosso país descobrir que podia muito mais. Você é e sempre será incomparável, Rei. Você é eterno! Obrigado e que Deus te receba de braços abertos", disse o jogador em sua conta no Instagram.

Após a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Richarlison fez uma tatuagem em homenagem a Pelé. Ele eternizou nas costas uma frase que Pelé comentou em uma foto dele no Instagram: "Você fez o Brasil sorrir".

O ídolo português Cristiano Ronaldo disse que um adeus "nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol". Ele afirmou que sempre foi recíproco a todo o carinho que recebeu do Rei do Futebol em sua carreira.

"Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero "adeus" ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", afirmou.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou em mensagem publicada no Instagram que está "de luto pela morte de O Eterno Rei".

"Descanse em paz, Pelé. Nossos pensamentos e sentimentos estão com sua família, amigos e todos que tiveram a alegria de vê-lo jogar", completa o texto.