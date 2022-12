A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A impressionante história do Rei do Futebol

Há 1 hora

Pelé teve uma carreira inigualável, que fez dele o Atleta do Século 20, uma celebridade global e um símbolo brasileiro.

Edison Arantes do Nascimento teve uma infância pobre. Aos 9 anos, vendo o pai chorar com a derrota do Brasil para o Uruguai em pleno Maracanã na final da Copa de 1950, prometeu: "Ainda vou ser campeão mundial pra deixar você feliz".